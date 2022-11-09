Eine Katze für Familien: SushiJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 31: Eine Katze für Familien: Sushi
2 Min.Folge vom 09.11.2022
Verschmust, verspielt und kinderlieb – die Britische Kurzhaar-Katze Sushi eignet sich sehr gut für Familien und wünscht sich ein Zuhause mit gesicherter Freilaufzone. Kontakt: Tierschutzverein Darmstadt, Tel.: 06151 / 89 14 70
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation, Natur
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD