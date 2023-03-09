Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 48vom 09.03.2023
Folge 48: Kater mit Charakter: Stocki

2 Min.Folge vom 09.03.2023

Lebensfroh, neugierig und selbstbewusst – das ist Stocki. Der Europäische Kurzhaar-Kater schmust, spielt und tobt gerne. Da er nach einem Unfall an Inkontinenz leidet, muss ihm zweimal täglich die Blase manuell entleert werden. Seine Artgenossen mag Stocki nicht so gerne und sucht deshalb ein Zuhause als Einzelkater. Kontakt: Tierschutzverein Ostprignitz-Ruppin e.V., Tel.: 0172 / 521 57 51

