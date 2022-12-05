Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

Für Hundeerfahrene: Siberian Husky Daimon

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 33vom 05.12.2022
Folge 33: Für Hundeerfahrene: Siberian Husky Daimon

2 Min.Folge vom 05.12.2022

Eine klare Führung ist für den 4-jährigen Daimon besonders wichtig. Der aktive und selbstbewusste Siberian Husky hat seinen eigenen Kopf und ist neugierig und lernwillig. Er eignet sich besonders für Menschen mit Hunde-Erfahrung und einen Haushalt ohne Kinder, Katzen und Kleintiere. Daimon leidet an Epilepsie und benötigt zweimal am Tag Medikamente. Kontakt: Tierheim Ahrweiler, Tel.: 02642 / 216 00

