Gutmütig & verschmust: Katzen-Duo Purzel und AmyJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 37: Gutmütig & verschmust: Katzen-Duo Purzel und Amy
2 Min.Folge vom 02.01.2023
Die Katzen Purzel und Amy wurden wegen Krankheit der Vorbesitzer abgegeben und suchen nun ein neues Heim. Beide sind verschmust, gutmütig und auch etwas verfressen. Sie haben keine besonderen Ansprüche und sind deswegen auch für ältere Menschen geeignet. Mit Kindern und anderen Katzen verstehen sie sich nicht. Kontakt: Tierheim Northeim, Tel.: 05551/52437
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD