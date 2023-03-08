Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

Kater Mikesch sucht ein ruhiges Zuhause

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 47vom 08.03.2023
Kater Mikesch sucht ein ruhiges Zuhause

Folge 47: Kater Mikesch sucht ein ruhiges Zuhause

2 Min.Folge vom 08.03.2023

Der anhängliche und verschmuste Mikesch leidet an einer FIV- und FeLV-Infektion, kann damit aber trotzdem ein glückliches und langes Leben führen. Er darf jedoch nicht mehr nach draußen, um andere Katzen nicht anzustecken. Mikesch braucht ein ruhiges, neues Zuhause mit gesichertem Balkon und ohne Kinder. Kontakt: TSV Iserlohn, Tel.: 02371 / 412 93

