Folge 30: Anhänglich und verschmust: Mischling Bella
2 Min.Folge vom 08.11.2022
Mischling Bella sucht ein Zuhause, das ihr Sicherheit vermittelt. Sie ist als Haustier für Hunde-erfahrenen Einzelpersonen oder Paare ohne Kinder geeignet, die sich gut um sie kümmern. Ein Zusammenleben mit einem anderen Hund oder Katzen wäre auch möglich. Kontakt: Tierheim Vaihingen, Tel.: 07042 / 983 86
