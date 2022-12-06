Verspielter Baby-Kater: FerdinandJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 34: Verspielter Baby-Kater: Ferdinand
Folge vom 06.12.2022
Der freundliche und verschmuste Ferdinand ist eine reine Hauskatze. Er wünscht sich ein neues Zuhause in einer katzengerecht eingerichteten, idealerweise ebenerdigen Wohnung bei einer ruhigen Familie, einem Paar oder einer einzelnen Person. Er würde gerne zusammen mit einem seiner Geschwisterchen umziehen. Ferdinand hat von Geburt an eine Ataxie, ist durch diese Bewegungsstörung jedoch in seinem Wohlbefinden nicht beeinträchtigt. Kontakt: Tierheim am Wald Hildburghausen, Tel.: 0170 / 737 57 58
