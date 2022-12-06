Zum Inhalt springenBarrierefrei
Unsere Tierheimtiere des Monats

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 34vom 06.12.2022
Folge 34: Verspielter Baby-Kater: Ferdinand

2 Min.Folge vom 06.12.2022

Der freundliche und verschmuste Ferdinand ist eine reine Hauskatze. Er wünscht sich ein neues Zuhause in einer katzengerecht eingerichteten, idealerweise ebenerdigen Wohnung bei einer ruhigen Familie, einem Paar oder einer einzelnen Person. Er würde gerne zusammen mit einem seiner Geschwisterchen umziehen. Ferdinand hat von Geburt an eine Ataxie, ist durch diese Bewegungsstörung jedoch in seinem Wohlbefinden nicht beeinträchtigt. Kontakt: Tierheim am Wald Hildburghausen, Tel.: 0170 / 737 57 58

