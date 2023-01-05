Für Erfahrene: Mischlingsrüde Finnick auf KuschelsucheJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 40: Für Erfahrene: Mischlingsrüde Finnick auf Kuschelsuche
2 Min.Folge vom 05.01.2023
Mischlingsrüde Finnick ist ungefähr 10 Jahre alt und sucht ein schönes Zuhause mit einem warmen und weichen Bettchen. Trotz seines Alters ist er noch immer aktiv und würde sich über einen Garten freuen. Finnick ist auch über jede Kuscheleinheit, die er bekommt, froh. Katzen und Kleintiere mag er nicht so gern. Erfahrung mit Hunden ist bei ihm von Vorteil. Kontakt: Streunernest im Tierheim Neuburg Schrobenhausen, Tel.: +49 162 6257485 / +49 8431 6486056
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1 GOLD