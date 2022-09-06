Für weibliche Hunde-Fans: Terrier-Mix DeltaJetzt kostenlos streamen
Unsere Tierheimtiere des Monats
Folge 22: Für weibliche Hunde-Fans: Terrier-Mix Delta
2 Min.Folge vom 06.09.2022
Delta hat acht Jahre im Tier-Asyl in Kroatien verbracht und braucht etwas Zeit, um sich an neue Situationen und fremde Menschen zu gewöhnen. Vor Männern hat sie besonders große Angst. Sie sucht deshalb einen Frauenhaushalt als neues Zuhause. Kontakt: Lesika Hundehilfe e.V., Sandra Kunkel, Tel.: 0176 / 43 48 28 38
Unsere Tierheimtiere des Monats
Genre:Tiere, Pets, Dokumentation
Produktion:DE, 2021
