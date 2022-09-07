Lebhafter Mischling: PollyJetzt kostenlos streamen
Folge 23: Lebhafter Mischling: Polly
2 Min.Folge vom 07.09.2022
Polly kommt aus Rumänien und testet ständig ihre Grenzen. Sie braucht einen Einzelplatz bei konsequenten Menschen, die Regeln aufstellen und Polly auslasten. Kontakt: Tierschutzzentrum Pfullingen, Tel: 07121 / 820 17 20
