Verrückt nach Dir
Folge 1: Dr. Wundervoll
20 Min.Ab 6
Weil Mark Devanow in Europa ist, muss die schwangere Jamie zusammen mit Paul einen anderen Gynäkologen finden - kein leichtes Unterfangen. Auf den Vorschlag, zu Dr. Joan Herman zu gehen, reagieren Paul und Jamie allerdings mit Unbehagen, da die Ärztin die lesbische Freundin von Pauls Schwester Debbie ist.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH