Verrückt nach Dir
Folge 9: Die Privat-Oase
23 Min.Ab 6
Jamies Lieblingsbuchhändler Virgil ist seit Neuestem darauf angewiesen, seine Bücher auf der Straße zu verkaufen. Aus Mitleid und weil sie ihm etwas Gutes tun möchte, schenkt Jamie Virgil eine Freikarte für Pauls Fitnessstudio. Doch Paul ist davon gar nicht angetan - handelt es sich bei dem Studio doch um einen Yuppie-Schuppen, in dem ein Straßenbuchhändler nicht gut ankommt. Und tatsächlich bewahrheiten sich Pauls Bedenken schon bald.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH