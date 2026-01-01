Verrückt nach Dir
Folge 17: Unter Männern
23 Min.Ab 6
Weil die Geburt des Babys immer näher rückt, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Jamies Freundinnen überbieten sich gegenseitig mit Fürsorge und besonderen Plänen. Paul hält es zuhause nicht mehr aus, zu viele Frauen auf einem Haufen tun ihm nicht gut. Gemeinsam mit Ira und Marvin will er ein ruhiges Wochenende auf einer einsamen Hütte verbringen. Doch auch in einer Männerrunde ist es nicht immer ruhig und entspannt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH