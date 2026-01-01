Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Staffel 5Folge 20
23 Min.Ab 6

Pauls Film über die Familie Buchman ist beinahe abgedreht. Doch plötzlich weigert sich seine Mutter, eine Verzichtserklärung zu unterschreiben. Paul soll nämlich zuerst ein Interview mit Sylvia aus dem Film schneiden, in dem sie angibt, dass Jamie ihr vor Jahren einen John F. Kennedy-Souvenirlöffel geklaut hat. Zwar entspricht das der Wahrheit, doch Jamie will dies nicht zugeben. Und Sylvia beharrt weiterhin auf ihrem Recht ...

