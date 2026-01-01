Verrückt nach Dir
Folge 2: Ein Nachmittag in Brooklyn
23 Min.Ab 6
Paul überlegt fieberhaft, über welches Thema er seinen nächsten Film drehen soll. Da platzt Ira mit der Nachricht herein, dass ihr Onkel Phil sie unbedingt sehen will. Trotz ihrer Termine willigen Jamie und Paul ein, ihren älteren Verwandten in Brooklyn zu besuchen. Der Anlass ist nichtig, aber Paul merkt schnell, dass sich der Besuch dennoch gelohnt hat, da ihm die Erzählungen und alten Familienfotos des Onkels als Inspiration für seinen nächsten Film dienen ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH