Verrückt nach Dir
Folge 14: Junge oder Mädchen
23 Min.
Paul und Jamie wollen nicht wissen, ob ihr Kind ein Junge oder ein Mädchen wird. Bei einer routinemäßigen Ultraschalluntersuchung glaubt Paul, auf dem unscharfen Bild einen kleinen Penis gesehen zu haben. Er beschließt jedoch, seine Entdeckung vor Jamie und dem Rest der Familie geheim zu halten. Doch dies Vorhaben gestaltet sich sehr schwierig ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH