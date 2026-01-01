Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy TVStaffel 5Folge 14
23 Min.

Paul und Jamie wollen nicht wissen, ob ihr Kind ein Junge oder ein Mädchen wird. Bei einer routinemäßigen Ultraschalluntersuchung glaubt Paul, auf dem unscharfen Bild einen kleinen Penis gesehen zu haben. Er beschließt jedoch, seine Entdeckung vor Jamie und dem Rest der Familie geheim zu halten. Doch dies Vorhaben gestaltet sich sehr schwierig ...

