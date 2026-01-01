Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückt nach Dir

Martys letzte Worte

Comedy TVStaffel 5Folge 15
Martys letzte Worte

Martys letzte WorteJetzt kostenlos streamen

Verrückt nach Dir

Folge 15: Martys letzte Worte

24 Min.

Paul dreht noch immer seinen Film über die Familie Buchman. Für seinen Onkel Marty sind die Dreharbeiten mit Paul die letzten Minuten seines Lebens: Er verstirbt während des Interviews mit den geheimnisvollen Worten "Hoo Moos" auf den Lippen. Die ganze Familie rätselt nun, was diese letzten Worte zu bedeuten haben. Jeder hat eine andere Theorie, wodurch in jedem Fall ein kleiner - bislang unbekannter - Familienskandal ans Licht kommt.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Verrückt nach Dir
Comedy TV
Verrückt nach Dir

Verrückt nach Dir

Alle 7 Staffeln und Folgen