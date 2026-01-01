Verrückt nach Dir
Folge 15: Martys letzte Worte
24 Min.
Paul dreht noch immer seinen Film über die Familie Buchman. Für seinen Onkel Marty sind die Dreharbeiten mit Paul die letzten Minuten seines Lebens: Er verstirbt während des Interviews mit den geheimnisvollen Worten "Hoo Moos" auf den Lippen. Die ganze Familie rätselt nun, was diese letzten Worte zu bedeuten haben. Jeder hat eine andere Theorie, wodurch in jedem Fall ein kleiner - bislang unbekannter - Familienskandal ans Licht kommt.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH