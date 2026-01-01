Verrückt nach Dir
Folge 19: Kalter Kaffee
23 Min.Ab 6
Pauls Cousin David will gemeinsam mit seinem Freund Jared ein Cafe eröffnen. Jamie, der die Untätigkeit langsam auf die Nerven geht, will den beiden Männern unbedingt helfen. Doch schon bald stellen alle fest, dass die schwangere Jamie nicht mehr so beweglich ist wie angenommen. Als sie dann auch noch die teure italienische Espressomaschine vom Tresen fegt, brauchen die beiden Männer die Hilfe von Paul, um Jamie von der Arbeit im Cafe abzuhalten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückt nach Dir
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH