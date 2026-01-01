Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Comedy TVStaffel 5Folge 19
Folge 19: Kalter Kaffee

23 Min.Ab 6

Pauls Cousin David will gemeinsam mit seinem Freund Jared ein Cafe eröffnen. Jamie, der die Untätigkeit langsam auf die Nerven geht, will den beiden Männern unbedingt helfen. Doch schon bald stellen alle fest, dass die schwangere Jamie nicht mehr so beweglich ist wie angenommen. Als sie dann auch noch die teure italienische Espressomaschine vom Tresen fegt, brauchen die beiden Männer die Hilfe von Paul, um Jamie von der Arbeit im Cafe abzuhalten.

Comedy TV
