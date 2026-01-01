Verrückt nach Dir
Folge 8: Zweiter Frühling im Winter
23 Min.Ab 6
Seit Beginn der Schwangerschaft stellt sich das Liebesleben der Buchmans als problematisch dar. Entweder hat Paul Angst um das Kind oder Jamie wird schlecht und sie muss sich übergeben. Auf einem Wochenendtrip entdecken die beiden schließlich eine Süßigkeit mit aphrodisierender Wirkung - doch zu Hause angekommen, erwartet Jamie und Paul eine Überraschung, die ihnen jegliche Lust wieder verdirbt.
Weitere Folgen in Staffel 5
Genre:Sitcom
Produktion:US, 1992
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH