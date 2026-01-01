Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückt nach Dir

Staffel 5Folge 21
Folge 21: Eine herbe Enttäuschung

23 Min.Ab 6

Paul und Jamie erfahren bei einem Gespräch mit dem Anwalt, dass sie dazu verpflichtet sind, einen Vormund für ihr Kind einzusetzen, sollten sie vorzeitig Sterben. Doch weder Mark und Fran, noch Joan und Debbie erklären sich bereit, den Buchman-Sprössling bei sich aufzunehmen. Burt und Sylvia sind auch alles andere als begeistert von der Idee - die Buchmans sind völlig verzweifelt ...

