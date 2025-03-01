VIP Trip - Prominente auf Reisen 3
Folge 10: Neuseeland mit Sophie Schütt
20 Min.Ab 6
VIP Trip - Prominente auf Reisen 3: In dieser Folge entführt Sophie Schütt die Zuschauer ans andere Ende der Welt. In Neuseeland stößt sie auf weitläufige Gletscherlandschaften, heiße Quellen, grüne Weiden und eine außergewöhnliche Tierwelt. Auf der Südküste hat die Schauspielerin das Glück Pinguine, Delfine und Wale aus nächster Nähe zu beobachten.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv