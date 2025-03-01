Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
VIP Trip - Prominente auf Reisen 3

Neuseeland mit Sophie Schütt

xploreStaffel 1Folge 10
Neuseeland mit Sophie Schütt

Neuseeland mit Sophie SchüttJetzt kostenlos streamen

VIP Trip - Prominente auf Reisen 3

Folge 10: Neuseeland mit Sophie Schütt

20 Min.Ab 6

VIP Trip - Prominente auf Reisen 3: In dieser Folge entführt Sophie Schütt die Zuschauer ans andere Ende der Welt. In Neuseeland stößt sie auf weitläufige Gletscherlandschaften, heiße Quellen, grüne Weiden und eine außergewöhnliche Tierwelt. Auf der Südküste hat die Schauspielerin das Glück Pinguine, Delfine und Wale aus nächster Nähe zu beobachten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

VIP Trip - Prominente auf Reisen 3
xplore
VIP Trip - Prominente auf Reisen 3

VIP Trip - Prominente auf Reisen 3

Alle 1 Staffeln und Folgen