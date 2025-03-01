VIP Trip - Prominente auf Reisen 3
Folge 14: Israel mit Andrea Kiewel
20 Min.Ab 6
Andrea Kiewel besucht das heilige Land Israel. Nach einem Streifzug durch die Altstadt Jerusalems bereist sie faszinierende Orte wie die Wüste Negev, das Tote Meer und die mediterrane Weltstadt Tel Aviv. Dort mischt sich die TV-Moderatorin auf bunten Märkten und einem Nachtclub unter die gastfreundlichen und weltoffenen Menschen des Landes.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
VIP Trip - Prominente auf Reisen 3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv