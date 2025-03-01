VIP Trip - Prominente auf Reisen 3
Folge 12: Jamaika mit Wolke Hegenbarth
20 Min.Ab 6
Die Schauspielerin Wolke Hegenbarth nimmt Sie mit in das Land der Lebensfreude und des Reggae. Auf der karibischen Insel Jamaika folgt sie den Spuren des Erfinders von James Bond, stets begleitet von den mitreißenden Rhythmen der Insel. Dabei genießt sie die üppige tropische Vegetation und taucht u.a. ein in die mystische Welt der Rastafaris.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv