VIP Trip - Prominente auf Reisen 3
Folge 2: Hongkong mit Tim Raue
21 Min.Ab 6
Tim Raue, einer der erfolgreichsten Sterneköche Deutschlands, stellt Hongkongs unglaubliche kulinarische Vielfalt vor. Auf der Suche nach exotischen Zutaten wandert der Berliner durch die Straßen und Märkte der chinesischen Metropole. Natürlich stehen dabei auch die wichtigsten Kulturstätten Hongkongs auf dem Programm, darunter die mächtige Tian-Tan-Buddhastatue auf Lantau Island.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv