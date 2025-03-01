Zum Inhalt springenBarrierefrei
VIP Trip - Prominente auf Reisen 3

Malaysia mit Jürgen Heinrich

Staffel 1Folge 15
Malaysia mit Jürgen Heinrich

Malaysia mit Jürgen HeinrichJetzt kostenlos streamen

VIP Trip - Prominente auf Reisen 3

Folge 15: Malaysia mit Jürgen Heinrich

25 Min.Ab 6

Vom Luxus einer Hotelanlage an der Ostküste des Malay-Archipelagos bis in die tiefsten Regenwälder Borneos: Auf einer Tour voller wunderbarer Gegensätze entdeckt Schauspieler Jürgen Heinrich die Kultur- und Naturschätze Malaysias.

