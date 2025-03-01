South Australia mit Sigmar SolbachJetzt kostenlos streamen
VIP Trip - Prominente auf Reisen 3
Folge 13: South Australia mit Sigmar Solbach
20 Min.Ab 6
Seien Sie dabei, wenn Sigmar Solbach durch South Australia streift. Begeistert von allerlei Kuriositäten und einer einzigartigen Tierwelt, erzählt der beliebte Schauspieler viele Geschichten rund um den kleinen Bundesstaat im Süden Australiens. Neben interessanten Erfahrungen in der freien Natur - wie etwa bei der Austernernte - begibt er sich auf die Spuren der ersten australischen Siedler.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
