Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
VIP Trip - Prominente auf Reisen 3

Western Australia mit Michaela May

xploreStaffel 1Folge 3
Western Australia mit Michaela May

Western Australia mit Michaela MayJetzt kostenlos streamen

VIP Trip - Prominente auf Reisen 3

Folge 3: Western Australia mit Michaela May

21 Min.Ab 6

Ein weiteres Mal begleitet uns die deutsche Schauspielerin Michaela May nach Australien. In dieser Episode ist das Ziel der flächenmäßig größte Bundesstaat des Landes: Western Australia. In den schier unendlichen Weiten des Outbacks steht das Naturerlebnis im Vordergrund. Menschenleere Küstenabschnitte und die sandigen Trockengebiete machen die Destination zu einem "Muss" für Abenteurer.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

VIP Trip - Prominente auf Reisen 3
xplore
VIP Trip - Prominente auf Reisen 3

VIP Trip - Prominente auf Reisen 3

Alle 1 Staffeln und Folgen