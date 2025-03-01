Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aruba mit Eva Habermann

Aruba mit Eva Habermann

21 Min.Ab 6

Eva Habermann unternimmt mit Ihnen eine Reise zum kleinen Inselstaat Aruba. Das in der Karibik gelegene Überseeterritorium der Niederlande besticht durch türkisblaues Meerwasser, lange weiße Sandstrände und durch eine faszinierende Unterwasserwelt. Kein Wunder also, dass sich die Schauspielerin ein proppenvolles Reiseprogramm auferlegt hat.

