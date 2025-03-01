Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zypern mit Falk-Willy Wild

xploreStaffel 1Folge 6
Folge 6: Zypern mit Falk-Willy Wild

20 Min.Ab 6

In dieser Folge entführt Schauspieler Falk-Willy Wild die Zuschauer ins östliche Mittelmeer, nach Zypern. Von der sonnigen Küstenstadt Paphos aus führt die Reise zu antiken Stätten, in spektakuläre Schluchten und in abgelegene, urwüchsige Bergdörfer. Eine Bootsfahrt entlang malerischer Klippen und Kalksteinhöhlen an der Südküste gehört natürlich auch dazu.

xplore
