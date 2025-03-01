VIP Trip - Prominente auf Reisen 3
Folge 6: Zypern mit Falk-Willy Wild
20 Min.Ab 6
In dieser Folge entführt Schauspieler Falk-Willy Wild die Zuschauer ins östliche Mittelmeer, nach Zypern. Von der sonnigen Küstenstadt Paphos aus führt die Reise zu antiken Stätten, in spektakuläre Schluchten und in abgelegene, urwüchsige Bergdörfer. Eine Bootsfahrt entlang malerischer Klippen und Kalksteinhöhlen an der Südküste gehört natürlich auch dazu.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
VIP Trip - Prominente auf Reisen 3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv