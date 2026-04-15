Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Viper

Dreimal falsches Spiel

BetaStaffel 3Folge 1vom 15.04.2026
Dreimal falsches Spiel

Dreimal falsches SpielJetzt kostenlos streamen

Viper

Folge 1: Dreimal falsches Spiel

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Stacy, eine Freundin Coles, bittet ihn um Hilfe. Sie ist an Leukämie erkrankt, und der einzig passende Knochenmarkspender sitzt in einem Bundesgefängnis. Cole erwirkt bei seinen Vorgesetzten 72 Stunden Hafturlaub für Mickey Finch. Auf dem Weg ins Krankenhaus kann Finch fliehen. Als Cole Stacy die traurige Nachricht überbringen will, ist diese verschwunden. Telefonisch bestellt sie ihn zu einer alten Fabrik. Es stellt sich heraus, dass Stacy und Finch gemeinsame Sache machen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Viper
Beta
Viper

Viper

Alle 3 Staffeln und Folgen