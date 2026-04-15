Viper
Folge 1: Dreimal falsches Spiel
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Stacy, eine Freundin Coles, bittet ihn um Hilfe. Sie ist an Leukämie erkrankt, und der einzig passende Knochenmarkspender sitzt in einem Bundesgefängnis. Cole erwirkt bei seinen Vorgesetzten 72 Stunden Hafturlaub für Mickey Finch. Auf dem Weg ins Krankenhaus kann Finch fliehen. Als Cole Stacy die traurige Nachricht überbringen will, ist diese verschwunden. Telefonisch bestellt sie ihn zu einer alten Fabrik. Es stellt sich heraus, dass Stacy und Finch gemeinsame Sache machen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Viper
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film