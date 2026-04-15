Viper
Folge 2: Unter Verdacht
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Westlake und Cole sollen bei der Überführung der international gesuchten Terroristin Lena für Sicherheit sorgen. Lena kann sich befreien und mit ihren Helfern entkommen. Zuvor erschießt Westlake jedoch Lenas Freund Emil. Nach diesem Vorfall wird das Viper-Team mit der Wiederergreifung von Lena beauftragt. Lena, die für Emils Tod Rache geschworen hat, beschafft sich Westlakes Adresse.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film