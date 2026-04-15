Viper
Folge 5: Der Überlebenskünstler
43 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Cole, Westlake und Frankie retten einen Penner vor Skinheads. Es ist Coles ehemaliger Freund und militärischer Vorgesetzter Travis Parker. Dieser ist angeblich vor zwei Jahren bei einem Einsatz umgekommen. Cole nimmt Travis mit nach Hause. Kurz darauf bekommt Cole Besuch: von einem CIA-Agenten, einem Killerkommando und der Polizei. Travis wird von CIA-Leuten gejagt. Er hat deren illegale Machenschaften aufgedeckt - und nun ist sein Leben keinen Pfifferling mehr wert.
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film