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Viper

Der Überlebenskünstler

BetaStaffel 3Folge 5vom 15.04.2026
Der Überlebenskünstler

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Folge 5: Der Überlebenskünstler

43 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Cole, Westlake und Frankie retten einen Penner vor Skinheads. Es ist Coles ehemaliger Freund und militärischer Vorgesetzter Travis Parker. Dieser ist angeblich vor zwei Jahren bei einem Einsatz umgekommen. Cole nimmt Travis mit nach Hause. Kurz darauf bekommt Cole Besuch: von einem CIA-Agenten, einem Killerkommando und der Polizei. Travis wird von CIA-Leuten gejagt. Er hat deren illegale Machenschaften aufgedeckt - und nun ist sein Leben keinen Pfifferling mehr wert.

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