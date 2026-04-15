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Traumpaare

BetaStaffel 3Folge 3vom 15.04.2026
Traumpaare

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Folge 3: Traumpaare

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Westlake und Cole ermitteln in einem mysteriösen Raub in einem Münzgeschäft. Nach vollbrachter Tat hat ein Unbekannter die Täter erschossen. Außerdem muss Westlake für ihre Freundin Nancy eine Überraschungsparty organisieren. Nancy hat einen gewissen Mike geheiratet. Damit die Party auch wirklich eine Überraschung wird, forscht Westlake ein wenig im Vorleben Mikes nach - und stößt auf eine faustdicke Überraschung: Mike ist als Spezialist für Juwelendiebstähle bekannt.

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