Viper
Folge 16: Operation Sundown
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Das Obdachlosenasyl Haven of Hope brennt ab, in den Flammen sterben Dr. Markham und seine zehn Patienten. Markhams Schwester Alicia glaubt jedoch, dass ihr Bruder im Auftrag der Regierung Experimente durchgeführt hat. Als er herausfand, dass seine Arbeit missbraucht wurde, musste er sterben. Und tatsächlich: Die Recherchen des Viper-Teams führen zu dem ehemaligen CIA-Agenten Ellerbee. Doch der wichtige Zeuge wird erschossen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Viper
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film