Viper
Folge 19: Heimkehr nach Trinity
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Vater Ethan bittet Cole zum ersten Mal seit Jahren um einen Gefallen: Er soll dem Tod seines Freundes Ray nachgehen, der Sheriff des kleinen Städtchens Trinity war. Dieser kam bei einem Autounfall ums Leben. Ethan hat am Abend vor Rays Tod zwei Männer bei ihm gesehen. Cole setzt Frankie und Westlake auf den Fall an und kommt zwei Kleinkriminellen auf die Spur, die Überfälle auf Trucks im großen Stil durchführen.
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Viper
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: Beta Film