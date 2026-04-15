Viper
Folge 12: Das Erbe des Paten
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Frankie erbt die heruntergekommene Bar "The Getaway". Sie gehörte seinem verstorbenen Onkel Vic und war einst der "In"-Laden der Stadt. Leo, der frühere Saxophonist der Hausband, führt jetzt die Bar. Wenig später wird Leo vom FBI als Verdächtiger in einem Mafiamord festgenommen. Doch Frankie und seine Freunde vom "Viper"-Team kommen einem korrupten Verräter aus den Reihen des FBI auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Viper
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film