Viper
Folge 20: Ein alter Bekannter
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Cameron Westlake bekommt einen unerwarteten Anruf von ihrem Ex-Mann, dem Journalisten Richard Evans. Bei einem Essen werden die beiden plötzlich von einem Drogenkurier überfallen. Er wollte offensichtlich Richard ans Leder, der im südamerikanischen Surinam heimlich Fotos von dortigen Drogengeschäften und -dealern gemacht hatte. Westlake verfolgt nun gemeinsam mit Richard die Gangster mit der Viper.
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Viper
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film