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Viper

Ein alter Bekannter

BetaStaffel 3Folge 20vom 15.04.2026
Ein alter Bekannter

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Viper

Folge 20: Ein alter Bekannter

44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12

Cameron Westlake bekommt einen unerwarteten Anruf von ihrem Ex-Mann, dem Journalisten Richard Evans. Bei einem Essen werden die beiden plötzlich von einem Drogenkurier überfallen. Er wollte offensichtlich Richard ans Leder, der im südamerikanischen Surinam heimlich Fotos von dortigen Drogengeschäften und -dealern gemacht hatte. Westlake verfolgt nun gemeinsam mit Richard die Gangster mit der Viper.

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