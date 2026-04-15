Der Club der MafiabräuteJetzt kostenlos streamen
Viper
Folge 8: Der Club der Mafiabräute
44 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Gangster DeFalco will gegen den Mafiaboss Corrente aussagen. Doch er wird durch ein Bombenattentat getötet. Das Viper-Team stellt fest, dass sich die Trauer der Witwe Loretta in Grenzen hält. Cole lässt sich daher als Fitnesstrainer in dem Studio anstellen, das Loretta und ihre Freundinnen besuchen. Kurz darauf entgeht auch Corrente nur knapp einem Mordversuch. Die Autobombe wurde dabei mit Haargummis befestigt. Der Verdacht fällt auf die drei Gangsterbräute.
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Viper
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Beta Film