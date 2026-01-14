Als ich zum ersten Mal auf dem Dampfwagen saßJetzt kostenlos streamen
Waldheimat
Folge 1: Als ich zum ersten Mal auf dem Dampfwagen saß
25 Min.
Auf den abgelegenen Waldbauernhof von Peters Familie verirrt sich nur selten ein Mensch. Eines Tages kommt Peters Taufpate Jochem zu Besuch und nimmt den Buben mit auf eine Wallfahrt über den Semmering. Peter hofft, die neue Eisenbahn zu sehen, die ganz ohne Gespann fahren kann. Dem gottesfürchtigen Jochem ist diese neumodische Erfindung nicht geheuer. Doch nach dem ersten Schreck ist auch er fasziniert und spielt mit dem sündigen Gedanken, eine Fahrt mit der Dampflok zu wagen.
Waldheimat
Genre:Familie
Altersfreigabe:
6