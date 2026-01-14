Dem Ander sein TabaksgeldJetzt kostenlos streamen
Waldheimat
Folge 9: Dem Ander sein Tabaksgeld
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Peter soll für den Anderl Tabak kaufen gehen. Den Silberzwanziger, den er dafür bekommen hat, opfert er aber in der Kirche. In seiner Verlegenheit betet er darum, dass ein Wunder geschieht und ihn aus seiner argen Zwickmühle befreit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Waldheimat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Familie
Altersfreigabe:
6