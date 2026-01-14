Als wir zur Schulprüfung geführt wurdenJetzt kostenlos streamen
Folge 11: Als wir zur Schulprüfung geführt wurden
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jahrelang wurden die Alpler Kinder auf verschiedenen Höfen von einem Schulmeister unterrichtet. Nun betreten sie zum ersten Mal eine richtige Schule, um vor einer Prüfungskommission ihr Wissen unter Beweis zu stellen.
Genre:Familie
Altersfreigabe:
6