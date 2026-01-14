Wie ich mit dem Thresel Auszog und mit dem Maischel heimkamJetzt kostenlos streamen
Folge 13: Wie ich mit dem Thresel Auszog und mit dem Maischel heimkam
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Peter begleitet die Wanderhändlerin Thresel auf den Nikolomarkt in Ratten. Als er sich dort anschickt, ausgleichende Gerechtigkeit zu üben, erntet er dafür nur grobe Undankbarkeit.
Genre:Familie
Altersfreigabe:
6