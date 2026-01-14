Als ich zur Drachenbinderin rittJetzt kostenlos streamen
Waldheimat
Folge 4: Als ich zur Drachenbinderin ritt
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Sein Ruf als ‚Gelehrter‘ trägt Peter einen ‚Ritt‘ durch Nacht und Schnee und aufregende Stunden im einschichtigen Drachenbinderhaus ein. Die Drachenbinderin braucht den Buben, der lesen und schreiben kann, um ihr Testament verfassen zu können.
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Waldheimat
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Genre:Historisches Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: MR TV-Film, ZDF, Satel Film, SVT