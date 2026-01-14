Als ich Faschingsdienstag feiern wollteJetzt kostenlos streamen
Waldheimat
Folge 20: Als ich Faschingsdienstag feiern wollte
25 Min. Ab 6
Faschingsdienstag ist für die jungen Alpler ein besonderer Tag. Auch Peter bereitet sich bestens auf dieses Fest vor. Durch einen Unglücksfall in der Nachbarschaft läuft in diesem Jahr der Feiertag jedoch anders ab als allgemein erwartet.
Waldheimat
