Waldheimat
Folge 19: Eine Winternacht auf dem Berg
25 Min. Ab 6
In unmittelbarer Nachbarschaft zum Waldbauernhaus liegt der Knierutscher-Hof. Dort ist seit einiger Zeit eine Magd im Dienst, die mit ihrem unehelichen Sohn, Hansi, aus dem Bayrischen ins Land gekommen ist. Hansi wird von allen geschnitten und gehänselt. Eines Tages wird es dem Buben zu viel und er macht sich mitten im Winter über die Berge davon.
Waldheimat
Genre:Historisches Drama
Altersfreigabe:
6