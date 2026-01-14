Als ich um Hasenöl geschickt wurdeJetzt kostenlos streamen
Waldheimat
Folge 2: Als ich um Hasenöl geschickt wurde
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Peter wird nach Bruck geschickt, um dort in der Apotheke Hasenöl zu besorgen. In Bruck, der größten Stadt, die Peter jemals gesehen hat, lernt er neben vielen wunderbaren Dingen auch einige Feinheiten des Apothekergewerbes kennen.
