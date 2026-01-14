Als ich Bettelbub gewesenJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Als ich Bettelbub gewesen
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Während der Zeit der Wallfahrten betteln die Bauernkinder am Wegesrand die Pilger an. Auch Peter glaubt, mit selbst gemalten Heiligenbildern ein Geschäft machen zu können. Als ihm aber klar wird, was er da macht, bittet er seinen Vater um eine ordentliche Arbeit und wird zum Steine klauben abkommandiert.
Genre:Familie
Altersfreigabe:
6