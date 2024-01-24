We Are Family!
Folge vom 24.01.2024: Familie Adolphs
44 Min.Folge vom 24.01.2024Ab 6
Bianca und Markus Adolphs kommen in ihrer neuen Heimat Mallorca an. Sie lassen vier Kinder, ihre Enkel und ein gut gehendes Tattoo Studio zurück, um sich ihren Auswanderertraum zu erfüllen. Aber der Traum bekommt erste Risse, finanzielle Unklarheit, Streiterei über die Organisation der Silberhochzeit, Angst vor dem großen Ballermannauftritt von Bianca und zu guter Letzt macht ihnen auch noch das Wetter einen Strich durch die Rechnung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1