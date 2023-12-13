We Are Family!
Folge vom 13.12.2023: Familie Grochowski
44 Min.Folge vom 13.12.2023Ab 6
Megan Grochowski hat ihr geliebtes Pferd aus Jugendtagen in letzter Minute vor dem Schlachter gerettet. Doch damit sich die fünfköpfige Familie die Stute überhaupt leisten kann, muss Mama Megan Vollzeit als Nachtschwester in einer Klinik arbeiten. Die Doppelbelastung sorgt für Stress in der Familie. Zudem braucht das 22 Jahre alte Pferd jede Menge medizinische Versorgung. Muss sich die Familie schon bald für immer von ihrem geliebten Pferd verabschieden?
