We Are Family!
Folge vom 01.02.2024: Familie Butterweck
44 Min.Folge vom 01.02.2024Ab 6
Umzugs-Desaster bei den Butterwecks in Inden, Nordrhein-Westfalen: Die 21-jährige Anna Lena ist aus dem Elternhaus in ihre erste, eigene Wohnung gezogen. Am Wochenende soll Papa Stephan mit dem Rest der Familie die Küche einbauen. Das Möbelhaus hat jedoch den Abholtermin falsch angegeben. Mit zweiwöchiger Verspätung kann Stephan endlich mit dem Aufbau starten - und treibt mit seinem Perfektionismus alle in den Wahnsinn.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1